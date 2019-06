De raad van toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft hoogleraar genetica Cisca Wijmenga (55) vrijdag benoemd tot rector magnificus voor een termijn van vier jaar. Hiermee is zij de eerste vrouwelijke rector en de tweede vrouwelijke bestuurder in het 405-jarig bestaan van de Groningse universiteit.

Wijmenga volgt rector magnificus Elmer Sterken op, die na een bestuursperiode van acht jaar terugkeert naar zijn faculteit, Economie en Bedrijfskunde. Hans Biemans treedt in de voetsporen van de financiële man in het college van bestuur, Jan de Jeu.

"We zijn ontzettend trots dat we deze twee RUG-toppers kunnen benoemen in het universiteitsbestuur", zegt Tjibbe Joustra, voorzitter van de raad van toezicht van de RUG. "Met Cisca Wijmenga komt er een gelauwerde academica aan het stuur van ons onderwijs en onderzoek. Hans Biemans is een gewaardeerde en ervaren hoofd corporate control; de financiën zijn bij hem in goede handen."

Het is het voornemen van de raad van toezicht dat beide bestuurders op 1 september 2019 starten. Elmer Sterken en Jan de Jeu leggen hun betrekking met ingang van die datum neer. Joustra: "We zijn veel dank aan hen beide verschuldigd voor de afgelopen acht jaar. Ik wil mijn waardering uitspreken voor Elmer en Jan."



Cisca Wijmenga is hoogleraar humane genetica aan de RUG en is volgens de raad van toezicht een "toonaangevend wetenschapper, "die in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het begrip van de genetica van complexe, veelal chronische, aandoeningen, zoals glutenintolerantie." Voor haar werk ontving Wijmenga in 2015 de Spinozapremie: de belangrijkste Nederlandse onderzoekprijs.