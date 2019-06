Op en rond de Zernike Campus in de stad groningen vinden deze zomer van begin juni tot eind augustus werkzaamheden plaats.

Zo worden onder meer de fietspaden langs de Zernikelaan aangepakt. Van 3 juni 7.00 uur tot 21 juni 16.00 uur wordt het fietspad aan de westzijde, langs de Aletta Jacobshal, vernieuwd. Dit fietspad is daarom afgesloten voor zowel fietsers als voetgangers. De Aletta Jacobshal blijft wel bereikbaar. Fietsers worden omgeleid via de Crematoriumlaan en Park Selwerd.

Vanwege de uitbreiding van het warmtenet, voert WarmteStad tussen 3 juni en eind augustus werkzaamheden uit aan het Jaagpad. In deze periode is het Jaagpad tussen de Pleiadenlaan en de Professor Uilkensweg afgesloten.

Ook Blauwbrugje, de verbinding van Zernike en Paddepoel naar de wijk Reitdiep, is in deze periode niet begaanbaar voor fietsers en voetgangers. De omleidingsroutes worden met borden ter plaatse aangegeven in zowel Nederlands als Engels.

Afrit Ring Noord naar Zernike Campus in juni gestremd

Van 19 juni 7.00 uur tot 22 juni 16.00 uur is de afrit Ring Noord (zuidzijde) naar Zernike Campus/Paddepoel gestremd. Verkeer vanaf de Ring Noord richting Zernike/Paddepoel/Selwerd wordt omgeleid via de afrit de Hoogte en vervolgens via de noordzijde van Ring Noord terug naar afrit Zernike Campus.

Verkeer vanaf de Ring West richting Zernike wordt omgeleid via de Pleiadenlaan.

De gemeente Groningen, Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) werken samen aan de verbetering van de verkeerssituatie en de uitstraling van de Zernikelaan. Het wordt groener, veiliger en aantrekkelijker. Eind 2021 moet de uitvoering gereed zijn.