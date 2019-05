De spoorwegovergang Hoendiep (bij Vierverlaten) is vanaf maandag 3 juni tot en met donderdag 13 juni gestremd voor alle verkeer. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Johan van Zwedenlaan en de Roderwolderdijk.

In deze periode worden op en rond het spoor tussen Groningen en Leeuwarden verschillende werkzaamheden uitgevoerd voor het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden.

Van zaterdag 8 tot dinsdag 11 juni, tijdens het Pinksterweekend, wordt er gewerkt op de spoorwegovergang Peizerweg. De overweg is tijdens de werkzaamheden gestremd. Autoverkeer wordt omgeleid via het Hoendiep. Fietsers worden omgeleid via de Koeriersterweg en Paterswoldseweg.