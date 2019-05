Groningen

Drukke ochtendspits door staking en file op A7 door ongeval

Door de staking in het openbaar vervoer in Groningen was het dinsdagochtend vrijwel verlaten op het station, maar extra druk op de wegen rondom de stad. Vooral op de zuidelijke ringweg had het verkeer last van de drukte. Op de A7 is er tussen Zuidbroek en Sappemeer een ongeluk gebeurd.