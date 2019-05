Door de staking in het openbaar vervoer in Groningen was het dinsdagochtend vrijwel verlaten op het station, maar extra druk op de wegen rondom de stad. Vooral op de zuidelijke ringweg had het verkeer last van de drukte. Op de A7 is er tussen Zuidbroek en Sappemeer een ongeluk gebeurd.

Eén rijbaan is afgesloten. Het verkeer wordt via de vluchtstrook geleid.



Ondanks de staling reed een deel van de bussen van Qbuzz dinsdagochtend wel, en ook dinsdagmiddag zal een deel van de bussen rijden.



Het gaat volgens Qbuzz om de volgende lijnen: