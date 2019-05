Ruim veertig actievoerders van Code Rood blokkeren maandag het gebouw van de Gasunie in Groningen. Dat doen zij naar aanleiding van de recente aardbeving in Westerwijtwerd, in het noorden van de provincie.

Die beving vond woensdag omstreeks 6.00 uur plaats en had een magnitude van 3.4. Bij het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) zijn tot zondag 17.00 uur al een kleine tweeduizend schademeldingen binnengekomen.

De actievoerders van Code Rood, die tegen de fossiele industrie strijden, verzamelden zich maandagochtend omstreeks 8.00 uur, waarna zij met spandoeken naar de Gasunie aan de Concourslaan liepen.

Eerder meldde de protestorganisatie op Twitter dat gebouw te willen blokkeren om "daarmee hun dagelijkse gang van zaken te ontwrichten in solidariteit met de Groningers, wiens levens ontwricht zijn". De Gasunie is niet de NAM, maar wel voor 100 procent in handen van de Nederlandse Staat, betoogt Code Rood.



De protestactie verloopt volgens de activisten vooralsnog "kalm en rustig".

Code Rood protesteerde in augustus in Delfzijl

In augustus vond een soortgelijke protestactie tegen gaswinning plaats. Ruim zevenhonderd mensen namen toen deel aan de protestactie van Code Rood.

De actievoerders blokkeerden de toegang tot het Tankenpark bij de NAM-locatie Farmsum in de gemeente Delfzijl.

De demonstratie verliep die dag grimmig. Toen actievoerders het terrein van de NAM dreigden op te gaan, grepen sommige agenten hardhandig in met wapenstokken. Volgens Code Rood raakten toen twee personen gewond. De politie bood hier later haar excuses voor aan.

Spandoek voor de ingang van de Gasunie. (Foto: ANP)

Betogers voor het gebouw van de Gasunie. (Foto: ANP)