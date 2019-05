In totaal is donderdag 47,4 procent van de kiesgerechtigde Groningers naar de stembus geweest voor de Europese verkiezingen. Dat is fors hoger dan bij dezelfde verkiezingen vijf jaar geleden. Toen bracht 38,85 procent zijn stem uit.

Na het sluiten van de stembureaus zijn de stemmen al op partijniveau geteld. De voorlopige uitslag wordt echter pas bekendgemaakt op zondag 26 mei, als alle leden van de Europese unie naar de stembus zijn geweest.

Centraal tellen

Het centraal tellen van de Groningse stemmen per kandidaat gebeurt vervolgens op maandag 27 mei centraal in Martiniplaza. Deze telling begint om 9.00 uur en is openbaar, dus iedereen kan hierbij aanwezig zijn.