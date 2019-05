De politie in Groningen is nog steeds op zoek naar de busreiziger die op woensdag 13 maart op lijn 15 een kopstoot uitdeelde aan een chauffeur. Daarom zijn donderdag beelden vrijgegeven waarop de verdachte herkenbaar in beeld te zien is.

De man was kwaad omdat de buschauffeur niet onmiddellijk wilde stoppen toen hij daarom vroeg. Daarop ontstond een dreigende situatie waarbij de man zich volgens de politie enorm opwond en een kopstoot uitdeelde. Toen de chauffeur zich verweerde werd hij door de man geslagen.

Meerdere passagiers in de bus spraken de man aan op zijn gedrag. Uiteindelijk verliet hij de bus. De buschauffeur raakte gewond en is door een huisarts behandeld. De bewakingscamera in de bus heeft opnames van de verdachte en de mishandeling gemaakt.



De politie heeft afgelopen maanden op basis van de filmbeelden al onderzoek gedaan naar de identiteit van de verdachte, maar zonder resultaat. Twee weken geleden werd daarom besloten om het gezicht van de man in eerste instantie onherkenbaar te publiceren. Als de verdachte zich niet binnen veertien dagen zou melden zou zijn foto herkenbaar gepubliceerd worden. Dat is dus nu gebeurd.