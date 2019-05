Combinatie Herepoort doet komende weken op en rond de zuidelijke ringweg met een grondradar onderzoek naar de aanwezigheid van zwerfkeien in de grond.

Dit gebeurt op en rond de oude zuidbaan van de ringweg, tussen de Papiermolen en de afrit Europaweg. Hier worden vanaf deze zomer de damwanden voor de bouwkuip van de verdiepte ligging ingetrild. Het onderzoek naar de aanwezigheid van zwerfkeien wordt ’s nachts uitgevoerd.

Het onderzoek gebeurt zowel met een radarvoertuig als met boringen in de grond. Het radarvoertuig kan tot 1,5 meter onder de grond kijken en kabels en leidingen in kaart brengen. Door een doorzichtige buis de grond in te brengen, kan de radar ook nog dieper in de grond obstakels, zoals zwerfkeien, signaleren.

Mochten er op de plek waar de damwanden komen zwerfkeien in de grond zitten, dan worden deze waar mogelijk verwijderd of stukgeboord.

Het radaronderzoek is in de doordeweekse nachten in de periode van maandag 20 mei tot vrijdag 5 juli. De werktijden zijn van 20.00 tot 06.00 uur.

Deze week wordt er ’s nachts boven de grond, met een voertuig over de weg, onderzoek gedaan. Dit gebeurt nog tot en met vrijdag 24 mei. In de resterende periode gaat het om ondergronds onderzoek.

Hinder

Voor deze werkzaamheden wordt op bepaalde momenten één rijstrook van de zuidelijke ringweg afgesloten. Het verkeer kan hier gewoon passeren.

In de week van maandag 17 juni en op maandag 24 juni wordt de afrit Hereweg afgesloten, vanuit de richting Julianaplein. Dit is in de doordeweekse nachten van 22.00 uur tot 06.00 uur. Het verkeer op de ringweg kan in beide richtingen doorrijden.