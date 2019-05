Groningen

Gasleiding geraakt bij werkzaamheden in kinderopvang aan Damsterdiep

Bij werkzaamheden in de kinderopvang Loetjoe aan de Damsterdiep in Groningen is donderdagmiddag een gasleiding geraakt. De brandweer heeft het pand ontruimd. Niemand is in gevaar geweest, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio tegen NU.nl.