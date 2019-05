Een kindergraf van een zesjarige jongen op begraafplaats Selwerderhof in Groningen is vernield. Ook is een deel van een kunstwerkje, dat op het graf stond, meegenomen.

Dit weggenomen gedeelte is een vlinder. Voor de familie heeft het gestolen deel een hoge emotionele waarde, zo meldt de Regiopolitie Groningen.

Volgens de politie moet tussen 7 en 12 mei 2019 een deel van een kindergrafje op het nieuwe kinderveld van de begraafplaats Selwerderhof zijn weggenomen.

Het betreft een grafje met een bronzen pot. Op de pot zat een deksel dat bevestigd was met een ketting, deze ketting is doorgeknipt of kapot getrokken en het deksel is weggenomen.

De politie vraagt mensen die onlangs op Selwerderhof waren of ze iets opvallends hebben gezien op de begraafplaats of dat ze het weggenomen bronzen deksel ergens hebben gezien.