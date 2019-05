Bij werkzaamheden in de kinderopvang Loetjoe aan de Damsterdiep in Groningen is donderdagmiddag een gasleiding geraakt. De brandweer heeft het pand ontruimd. Niemand is in gevaar geweest, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio tegen NU.nl.

De brandweer is samen met netbeheerder Enexis ter plaatse om het defect te verhelpen.

De kinderen en dagverblijfleiders staan op veilige afstand van het pand.

De woordvoerder kon nog niet zeggen wanneer de situatie naar verwachting is opgelost. Er is een afzetting geplaatst in de straat en ook mogelijk betrokken panden in de buurt van het kinderdagverblijf zijn ontruimd.

Het is nog onduidelijk waardoor de gasleiding geraakt werd tijdens de werkzaamheden.