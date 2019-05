De inschrijving voor de 33e editie van de Menzis 4 Mijl van Groningen gaat donderdag om 12.00 uur van start.

De 4Mijl van Groningen staat op de agenda voor zondag 13 oktober. De 23.000 deelnemers rennen van Haren naar de Vismarkt in Groningen.

Er is dit jaar ook een nieuwe categorie toegevoegd, namelijk de studentenloop. Het goede doel van dit jaar is de Stichting Walk On.

Op de vooravond van de Menzis 4 Mijl van Groningen, op zaterdagavond 12 oktober, vindt de negende editie van de Menzis 4Mijl4You powered by GasTerra plaats. De deelnemers daaraan volgen exact hetzelfde parcours, maar dan op een alternatieve wijze zoals wandelend, op skates, in een rolstoel of met een kinderwagen.

De organisatie van de 4Mijl4You hoopt op een recordaantal deelnemers ten opzichte van 2018. Toen stonden er 2.250 deelnemers aan de start.