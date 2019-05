Medewerkers van de Rijksuniversiteit mogen voor hun werk niet meer vliegen als hun bestemming binnen zes uur met de trein te bereiken is, of als de afstand minder is dan vijfhonderd kilometer.

Met de maatregel wil de RUG het aantal dienstreizen met het vliegtuig terugdringen, zo meldt de Universiteitskrant.

Volgens de Universiteitskrant maken de RUG-medewerkers gezamenlijk zo'n 5500 vluchten per jaar. Ze reizen dan naar een vergadering, congres of symposium in het buitenland. Samen leggen ze zo'n 32 miljoen kilometer af.

Bijna 70 procent heeft een bestemming binnen Europa, maar slechts een beperkt aantal medewerkers blijft onder de grens van vijfhonderd kilometer.

De medewerkers die verder dan die vijfhonderd kilometer reizen, wordt geadviseerd naar andere mogelijkheden te kijken, zoals skypen of video-conferencing.

Het is nog niet duidelijk of Groningen als vertrekpunt wordt genomen, of juist de woonplaats van de medewerker. Er zijn aan de RUG namelijk ook onderzoekers verbonden die niet in Groningen wonen, maar bijvoorbeeld in de Randstad.

De universiteit staat dit jaar voor het eerst in de top 10 (op plek 7) in de GreenMetric Ranking, een ranking van de zevenhonderd meest duurzame universiteiten wereldwijd. De Wageningen University & Research staat op 1.