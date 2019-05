Het slachtoffer dat dinsdagavond overleed na een steekincident op het Jaagpad bij Blauwborgje, is een 27-jarige man uit Groningen, meldt de politie woensdag.

De politie doet volop onderzoek naar de toedracht van het incident. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een politiehelikopter. De politie heeft een team van twintig rechercheurs op de zaak gezet.

De politie weet nog niet wat er precies gebeurd is en houdt rekening met verschillende scenario’s.

De dader is nog voortvluchtig. Het zou gaan om een man van twintig tot dertig jaar oud. Hij is tussen de 1.70 en 1.80 meter lang en heeft een Zuid-Europees uiterlijk. De man droeg een donker trainingspak en een donker petje. Hij is gevlucht richting de scouting en daarna richting Selwerd/Paddepoel.

De politie was op zoek naar een specifieke getuige die dinsdag rondom het tijdstip van de steekpartij in de buurt aan het hardlopen was. Zij heeft zich inmiddels gemeld.