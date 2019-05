Bij een nog niet gespecificeerd 'geweldsincident' aan het Blauwborgje in de Groningse wijk Paddepoel is dinsdagavond een dode gevallen. De vermoedelijke dader is nog voortvluchtig.

Het is volgens een politiewoordvoerder nog onduidelijk wat er precies is voorgevallen en hoe de persoon om het leven is gekomen. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.

De politie vermoedt dat er in totaal een slachtoffer en een dader is. De vermoedelijke dader heeft een Zuid-Europees uiterlijk, draagt een donker trainingspak en een donker petje. Hij is weggelopen richting de Selwerd/Paddepoel.

De politie roept mensen die deze persoon aantreffen op om 112 te bellen.