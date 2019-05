Een nieuwe escaperoom opent deze week de deuren op het Suikerunie-terrein in Groningen. De 'Kingdome Come', zoals de escaperoom heet, heeft een plekje in een twaalf meter lange zeecontainer.

Het verhaal is dat Kingdome Come een verlaten fabriek is waar de opstandige arbeider Ludd wordt opgesloten door zijn door slaapgebrek waanzinnig geworden baas, Isambard Kingdom Brunel.



Het gaat om een escaperoom van Goldberg Escape.