Het lustrumgala van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), op 13 juni in Martiniplaza, wordt geopend door zanger Gerard Joling.

Ook dj Joost van Bellen is van de partij, zo meldt de Universiteitskrant.

De lustrumweek, waarin de universiteit haar 405e verjaardag viert, staat op de agenda van 5 tot en met 15 juni.

De festiviteiten beginnen op woensdag 5 juni met een opening in het Universiteitsmuseum. Donderdag en vrijdag is er het congres ‘Growing together’, met sprekers van over de hele wereld. Vrijdag is er ook een taartenbakwedstrijd: The Great Grunneger Cake-off. RUG-alumna Sarena Solari, die in 2015 Heel Holland Bakt won, is juryvoorzitter.

Ook de Nacht van Kunst en Wetenschap maakt deel uit van het programma, evenals de het comedy-theater ‘Totally Shifted’, dat van woensdag tot en met zaterdag te zien is in het Grand Theatre op de Grote Markt.

Het lustrum sluit af met een alumnidag op zaterdag 15 juni en een afterparty op het Broerplein.