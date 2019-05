De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een steekincident dat zaterdagmiddag plaatsvond in winkelcentrum Paddepoel in Groningen.

Het steekincident vond zaterdagmiddag plaats rond 14.45 uur. Een ruzie mondde uit in een steekincident op de Pleiadenlaan in de stad. Hierbij raakte een man gewond. Het slachtoffer moest per ambulance naar het ziekenhuis.

De politie hield vlak na de ruzie al een verdachte aan, maar doet nog onderzoek naar de toedracht van de steekpartij. Daarvoor worden getuigen van wat er zich voor de ruzie afspeelde, de ruzie zelf en de nasleep ervan opgeroepen zich te melden.

Ook komt de politie graag in contact met mensen die beelden van de ruzie hebben gemaakt.