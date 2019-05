Van 14 tot en met 17 mei wordt in het UMCG een Teddy Bear Hospital ingericht. Zo’n achthonderd Groningse kleuters komen op die dag samen met hun knuffel naar het ziekenhuis. Doel is om ze spelenderwijs kennis te laten maken met het ziekenhuis, om zo de angst voor dokters en ziek-zijn enigszins weg te nemen.

Het Teddy Bear Hospital is een rollenspel, waarbij ruim achthonderd kleuters van verschillende basisscholen hun eigen teddybeer of andere knuffel meenemen naar een nagebootst ziekenhuis. Hiervoor is een van de patio’s van het UMCG omgebouwd tot een klein ziekenhuis, compleet met wachtkamers, spreek- en behandelkamers.



Studenten geneeskunde van het UMCG spelen de rol van dokter en de knuffels die van patiënt. De kinderen begeleiden hun knuffel tijdens het bezoek aan de dokter en hoeven dus zelf geen onderzoek of behandeling te ondergaan. Wel worden ze door de dokters gevraagd te assisteren bij het onderzoek, de behandeling of zelfs bij een ‘operatie’.



Ook farmaciestudenten zijn betrokken bij het Teddy Bear Hospital, zij runnen een Berenapotheek. Hier kunnen de kinderen ‘medicijnen’ (snoeppilletjes en limonadedrankjes) voor hun knuffel ophalen met een recept dat ze van de dokter hebben gekregen.



Naast het doel om de eventuele angsten bij de kinderen weg te nemen, hebben de studenten Geneeskunde die het Teddy Bear Hospital organiseren zelf ook belang bij dit project. Zo kunnen de ruim 150 knuffeldokters hun communicatieve vaardigheden met kinderen trainen. Vaardigheden die in een later stadium van hun carrière noodzakelijk zijn bij het onderzoeken en behandelen van kinderen.