In zowel Haren als Hoogezand is woensdag officieel gestart met de bouw van twee woontoren voor ouderen. Beide torens zijn een ontwerp van Team4 architecten.

In Haren worden negentig appartementen gebouwd, verspreid over de drie woontorens. In Hoogezand gaat het om zestig appartementen. In Hoogezand biedt ZINN nu nog geen woonvorm voor ouderen die zelfstandig in een royaal appartement willen wonen met zorg in de buurt.

Met de bouw van de in totaal vier nieuwe woontorens bouwt ZINN volgens eigen zeggen 'verder aan moderne en toekomstbestendige ouderenzorg'. Volgens ZINN komt het in de zorgbranche niet vaak voor dat nieuwbouw in eigen beheer wordt gebouwd.