Het parkeertarief in een deel van Groningen gaat fors omhoog. Bezoekers van de binnenstad, Binnenstad-Oost en Hortusbuurt gaan per 1 oktober 4 euro per uur betalen. De gemeente wil hiermee het gebruik van parkeergarages stimuleren.

In de overige wijken met betaald parkeren wordt het tarief per 1 oktober 2,40 euro. Per 1 januari gaat ook het tarief in de Badstratenbuurt en de straten rond de Westerhaven naar 4 euro. Een boete gaat standaard 62,70 euro kosten.

Ook de bewoners gaan meer betalen. Een parkeervergunning binnen de diepenring wordt 15 euro per jaar duurder. In de andere parkeergebieden gaat het om 5 euro per jaar. Deze verhoging wordt vanaf 2020 de komende vier jaren doorgevoerd.

Volgens wethouder Philip Broeksma passen de maatregelen in de ambitie om het gebruik van de auto terug te dringen en de openbare ruimte terug te winnen. "Door de verhoging in het tarief voor parkeren op straat wordt het aantrekkelijker om je auto in de parkeergarage of bij een P&R-terrein te stallen", zegt hij.

Het is de verwachting dat de parkeerdruk in bijvoorbeeld de Hortus- en Badstratenbuurt afneemt. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de bewoners. In Haren blijft het parkeerbeleid vooralsnog hetzelfde.