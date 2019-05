Een vijftienjarig meisje is zondagavond 5 mei slachtoffer geworden van een zedendelict in het Stadspark in Groningen. De politie is op zoek naar twee specifieke getuigen die het meisje en de verdachte die avond hebben zien lopen.

Het incident gebeurde tussen 22.20 en 22.40 uur. Omdat het meisje zich niet lekker voelde, zat ze alleen aan de rand van het festivalterrein. Een onbekende man sprak haar aan en ontfermde zich over haar, laat politie Groningen weten.

De verdachte nam het meisje mee over de Concourslaan. Ter hoogte van de kantine van SC Stadspark werden ze aangesproken door een man en een vrouw. De vrouw vroeg of alles in orde was, waarop de verdachte antwoordde dat alles oké was. Het stel liep vervolgens verder richting een ander pad.

Even later werd het meisje slachtoffer van een zedendelict. De verdachte heeft volgens het slachtoffer een lichtgetinte huidskleur en is ongeveer 1.70 meter lang. Hij had een "buitenlandse tongval" en opvallend donkere wenkbrauwen.

De politie komt dus graag in contact met de man en vrouw die het meisje en de verdachte die avond aanspraken. Volgens het slachtoffer had de man een smal postuur en was hij niet zo lang. De vrouw was een stuk langer en droeg een bril.