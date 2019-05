Domino’s opent dinsdag een vestiging in Lewenborg. Het is de achtste winkel in Groningen van de pizzaketen.

De winkel is van zondag tot en met woensdag dagelijks geopend van 11.00 tot 23.00 uur. Op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond is de winkel geopend tot 00.00 uur.

Laura Velthuis, nu manager van Domino's Floresstraat, wordt manager van de nieuwe winkel. "Met de opening van deze winkel wordt het bezorggebied kleiner. Hierdoor bereiken we een nieuw publiek die nu ook een Domino's binnen loop- en fietsafstand heeft. Mooie bijkomstigheid is ook dat we alleen met elektrische fietsen bezorgen", laat ze weten.

Domino's Pizza heeft wereldwijd ruim 16.000 vestigingen in meer dan 89 landen. In Nederland telt Domino's 270 vestigingen.