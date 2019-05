'Museum aan de A'. Dat is de voorlopige werktitel van het 'nieuwe' Scheepvaartmuseum. Het Scheepvaartmuseum wordt een historisch museum: de geschiedenis van stad en ommeland moet de hoofdrol gaan spelen in het museum, dat in de toekomst minimaal 50.000 bezoekers per jaar moet gaan trekken.

Niet alleen inhoudelijk gaat het museum op de schop, zo meldt het Dagblad van het Noorden van dinsdag. Het huidige museumgebouw aan de Brugstraat wordt namelijk een stuk groter. Daarvoor is drie jaar geleden al mannensauna ’t Pakhuisje aangekocht.

Het is de bedoeling om dit deel van het museum straks te gebruiken voor tijdelijke tentoonstellingen.

In het Pomphuis, in handen van het Scheepvaartmuseum, komt onder andere het museumcafé. Het oude deel van het museum – gevestigd in de rijksmonumenten Gotisch Huis en Canterhuis – wordt dan gereserveerd voor vaste collecties.

Mogelijk wordt ook de ingang verplaatst. Onderzoek moet nog uitwijzen of de hoofdingang, in het Rhijnvis Feithhuis aan het water gemaakt kan worden.