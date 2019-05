Binnenland Minister wil uitleg over 70.000 euro voor afscheidsfeest rector RUG Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs wil opheldering over de kosten van het afscheidsfeest van de rector van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Daar wordt volgens de studentenbeweging Democratische Academie Groningen (DAG) in totaal 70.000 euro voor uitgetrokken.