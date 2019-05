De politie heeft beelden gepubliceerd van een passagier die op 13 maart een buschauffeur in Groningen heeft mishandeld. De man gaf de chauffeur een kopstoot.

Het voorval vond op 13 maart tussen 9.30 en 10.10 uur plaats in de bus op lijn 15 in Groningen. Bij de halte Zernike-Noord verlieten veel passagiers de bus, maar halverwege de rit naar de volgende halte riep een passagier dat de chauffeur de bus moest stoppen.

Toen de chauffeur zei dat de man bij de volgende halte kon uitstappen, werd de passagier boos en gaf hij de chauffeur een kopstoot. Later kreeg de chauffeur ook nog klappen. Passagiers in de bus spraken de passagier aan, die daarop de bus verliet.



De politie weet nog niet wie de passagier is, ondanks dat ze onderzoek naar hem hebben gedaan. De officier van justitie heeft toestemming gegeven om de beelden te publiceren. Wel is het gezicht van de man eerst onherkenbaar gemaakt.



Meldt de passagier zich binnen veertien dagen niet bij de politie, dan wordt hij alsnog herkenbaar in beeld gebracht.