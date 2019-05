Komende zondag 5 mei is het weer Bevrijdingsdag. In Groningen vier je dit met het Bevrijdingsfestival in het Stadspark. Alles wat je moet weten voordat je op pad gaat.

Allereerst is het goed om te vermelden dat het terrein van het Bevrijdingsfestival dit jaar anders is ingedeeld. Hoewel de Main Stage en Sena Performers Stage op de Drafbaan blijven, zijn het Podium Weide Wereld en de Kids Area verplaatst naar vlakbij de kinderboerderij. Daar is namelijk meer ruimte.

Ook daar in de buurt is Podium Noord. Dansen bij de Bus wordt Dansen bij de Vijver, achter het wokrestaurant Ni Hao. Local Heroes is daar ook te vinden, vlak bij de voetbalvelden van Velocitas en de atletiekbaan. Wil je alles weten over de nieuwe plattegrond? Die vind je hier.



De organisatie raadt bezoekers aan om een andere ingang te nemen in verband met de drukte op de Concourslaan, zoals bijvoorbeeld bij Vesta of MartiniPlaza.

Bevrijdingsfestival wordt pin-only

Dit jaar kun je op het Bevrijdingsfestival Groningen alleen nog pinnen. Je kunt dus ook niet meer betalen met muntjes, waardoor rijen bij de muntenkassa's tot het verleden behoren. Bovendien komt pin-only de snelheid bij de bar ten goede, zo beredeneert de organisatie.

Mocht je nu alleen contant geld bij je hebben, dan kun je op twee punten op het terrein een zogenoemde cashcard aanschaffen waar je geld op kunt zetten.

Line-up bestaat uit Cashmyre, Kraantje Pappie en Maan

De line-up bestaat dit jaar uit onder meer Cashmyre, die de POPgroningen Talent Award 2019 heeft gewonnen. Ook Kraantje Pappie maakt zijn opwachting op het festival - dit jaar als Ambassadeur van de Vrijheid - evenals Sam Feldt en Maan.

Daarnaast zijn er optredens van Chrystal Fighters, Maduk, Small Town Bandits en Omar Souleyman.

Het festivalterrein is geopend van 12.00 tot 0.00 uur. Met uitzondering van Weide Wereld, daar start het programma om 9.00 uur. De gehele line-up vind je hier,en hier vind je het programma.

Zo bereik je het Bevrijdingsfestival

Je kunt het Bevrijdingsfestival zowel te voet bereiken als per bus, met de fiets, met de trein of met de auto.

Vanaf Station Groningen is het ongeveer twintig minuten lopen naar het festivalterrein.

Ga je met de fiets, dan staan bij elke ingang van het festival fietsenrekken. Daarnaast is er bij de ingang van het festivalterrein aan de Concourslaan/Paterswoldseweg ook een grote bewaakte fietsenstalling tegen betaling aanwezig.

Pak je de bus, dan moet je stoppen bij de halte Verzetstrijderslaan. Bus 3 Leek – Lewenborg stopt bij die halte, evenals bus 4 Roden – Beijum, bus 133 Surhuisterveen – Groningen, bus 185 Oosterwolde Groningen en Qliner 304 Drachten – Groningen. Ook rijden er nog bussen na middernacht.

Mocht het niet lukken om met het openbaar vervoer te komen, dan kun je de auto parkeren op P&R Hoogkerk en daar een van de bussen richting de eerder genoemde halte te nemen.