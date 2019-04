Het bestuur van de politieke partij 100% Groningen is opgestapt na een "vertrouwenscrisis". Dit laat het bestuur maandag weten in een brief aan de leden van de partij.

100% Groningen, die tevens de grootste lokale partij is, behaalde twee zetels bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.

"Na de verkiezingen kwam de focus binnen het bestuur vooral te liggen op de financiële afwikkeling van de verkiezingen op de toekomst. Helaas is bij de uitoefening van onze bestuurlijke taken een verschil van mening met de fractie ontstaan", schrijft het bestuur in de brief.

Volgens de oprichtster van de partij zou het bestuur niet actief en fanatiek genoeg geweest zijn, onder andere tijdens de campagne. "We hadden meer inzet van hun kant verwacht", zegt ze tegen RTV Noord.

Het nieuwe bestuur wordt 21 mei verkozen tijdens een algemene ledenvergadering.