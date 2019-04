De gemeente Groningen moet dit jaar noodgedwongen 945 essen kappen. Uit gemeentelijk onderzoek blijkt namelijk dat 56,2 procent van de geinspecteerde bomen inmiddels is aangetast door essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte, zo schrijft de gemeente donderdag in een persbericht.

Net als mensen en dieren kunnen ook bomen ziek worden. Sinds 2010 worden essen in Nederland getroffen door de schimmelziekte, die zich in snel tempo verspreidt onder essen en daarmee een groot deel van de bomen aantast. De gevolgen hiervan zijn ernstig. Zo sterft de boom langzaam af en vallen de afgestorven takken soms uit de boom. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen.

Om de veiligheid voor de openbare orde in Groningen te kunnen waarborgen, liet de gemeente een onderzoek uitvoeren naar de essentaksterfte. Twee specialistische bedrijven hebben vorig jaar in totaal 17.109 bomen onderzocht. Hieruit blijkt dat 945 essen zijn aangetast en in het kader van de veiligheid moeten worden omgelegd.

De gemeente noemt het kappen van zoveel essen "ingrijpend". "Daarom worden bewoners in de buurt van locaties waar essen gekapt en gesnoeid moeten worden goed geïnformeerd over de maatregelen", zo staat in een persbericht over de kap.

In samenspraak met bewoners en ondernemers in de buurt bepaalt de gemeente welke boomsoorten in de plek komen van de gekapte exemplaren. De gemeente plant echter geen nieuwe essen meer tot er een remedie is tegen essentaksterfte.