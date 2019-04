De Noorderhaven moet een kwaliteitsimpuls krijgen, vindt het Groningse college van B en W. Om dat te bereiken kunnen de eigenaren van woonschepen die niet aan de eisen voldoen, aanspraak maken op een subsidie. Met dat geld kunnen ze hun schip opknappen.

Uit een inventarisatie door de gemeente blijkt dat 18 van de 63 schepen niet aan de eisen voldoen. Het gaat er dan onder andere om of een schip authentiek is, niet verwaarloosd is of er haveloos uitziet, en of de eigenaar zelf op het schip woont.

De subsidie voor de woonschipeigenaren bestaat uit 50 procent van de opknapkosten, met een maximum van 5000 euro per schip. In totaal stelt het college eenmalig 75.000 euro beschikbaar voor 2019, 2020 en 2021.

Volgens het college is de Noorderhaven vol. Ook liggen veel schepen er voor lange tijd stil, waardoor het karakter van een vrijhaven niet meer aanwezig is. Het college wil de dynamiek in de haven herstellen.