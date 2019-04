De expositie in MartiniPlaza van de Groningse kunstenaar Edwin Grissen, die in januari van dit jaar werd geopend, is verlengd. Dat betekent dat onder andere zijn zee- en stadsgezichten nog te zien zijn tot en met 1 september van dit jaar.

Edwin Grissen studeerde in 1996 af aan de academie Minerva in Groningen waarna hij zich voornamelijk profileerde als maritiem schilder.

Grissen omschrijft zichzelf als natuurschilder met een grote liefde voor het landschap. "De natuur is mooi van zichzelf en ik probeer daar zo weinig mogelijk aan toe te voegen."

In de openbare ruimtes van MartiniPlaza zijn doorlopend exposities te zien. Deze zijn vrij te bezoeken tijdens openingstijden. Bij een bezoek aan een van de voorstellingen is het ook mogelijk voorafgaand, in de pauze of na afloop ook een kijkje nemen.