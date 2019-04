De afrit Peizerweg, vanuit de richting van het Vrijheidsplein is woensdagavond en in de nacht van woensdag op donderdag, van de westelijke ringweg afgesloten voor het verkeer. Ook het gedeelte tussen de N355/Ring Noord en de Edelsteenlaan is dicht.

De afsluitingen gaan in om 19.00 uur woensdagavond en duren tot donderdagochtend 6.00 uur.

Verkeer vanaf de N355 en Ring Noord wordt omgeleid via Paddepoel, afrit 11 Zernike. Deze afsluiting gaat woensdagavond om 21.00 uur in. De westelijke ringweg is in tegengestelde richting wel open. Lokaal en doorgaand verkeer wordt omgeleid en kan de gele omleidingsborden volgen.

Na deze nacht gaan de werkzaamheden in de meivakantie verder. Van zondag 28 april tot en met vrijdag 3 mei wordt er dag en nacht gewerkt.