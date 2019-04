De rechtbank Noord-Nederland heeft dinsdag een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 9 voorwaardelijk voor het verkrachten van twee vrouwen en het aanranden van de eerbaarheid van één vrouw. Hij was werkzaam als piercer en tatoeëerder in Groningen.

De verdachte heeft zich volgens de rechtbank twee keer schuldig gemaakt aan verkrachting en een keer aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid.

De slachtoffers kwamen voor een piercing of een tattoo in de zaak waarvan de man eigenaar was. Zij waren dan ook afhankelijk van zijn zorg ten tijde van de gepleegde feiten, zo oordeelde de rechter. Zo lagen sommige slachtoffers met een geheel ontkleed onderlichaam op de stoel van de verdachte. Vervolgens werden zij onzedelijk betast tijdens het zetten van een piercing of tatoeage in of nabij de vagina. Bij twee slachtoffers was er sprake van penetratie.

De verdachte werd in 2012 ook al veroordeeld voor aanranding van vrouwen in zijn tattooshop, toen door het Gerechtshof. De rechtbank spreekt dinsdag dan ook van een recidive, hoewel er rekening wordt gehouden met het feit dat die gebeurtenissen stammen uit 2007 en 2009 en dat het "minder vergaande handelingen" betrof.

Man krijgt ook proeftijd van drie jaar

Naast de gevangenisstraf kreeg de man dinsdag een proeftijd van drie jaar. Bovendien moet hij zich verplicht ambulant laten behandelen en heeft hij een meldplicht.

Daarnaast mag hij tijdens zijn onvoorwaardelijke straf en in de vijf jaar daarna niet werkzaam zijn als piercer of tatoeëerder.