De politie onderzoekt een mogelijke woninginbraak aan de Groningerweg in Groningen waarbij de 78-jarige bewoonster zaterdag ernstig gewond raakte.

De vrouw belde zaterdag aan het eind van de middag zelf de politie. Ze was de avond daarvoor omstreeks 23.30 uur naar bed gegaan en werd naar eigen zeggen de volgende middag gewond wakker. Ze kon zich niet herinneren wat er in de tussenliggende periode was voorgevallen. Wel, zo merkte ze op, was haar hele huis aan de Groningerweg overhoop gehaald.

De hulpdiensten kwamen direct na haar melding ter plaatse, waarna de zwaargewonde vrouw naar het ziekenhuis werd overgebacht.

De politie deed vervolgens met behulp van een speurhond onderzoek in het huis van het slachtoffer. Een raam aan de voorkant van de woning was vernield en er is in ieder geval een televisie meegenomen. De politie heeft camerabeelden opgevraagd in de buurt van de Groningerweg die mogelijk aanwijzingen kunnen geven in de zaak.

Ook zondag doen agenten nog sporenonderzoek in en rondom het huis. Daarnaast hoort de politie graag mensen die meer denken te weten over deze zaak. Bijvoorbeeld personen die in de nacht van vrijdag op zaterdag iemand met een televisie hebben zien lopen in de buurt van de Groningerweg.