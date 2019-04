Polyganics heeft van de provincie Groningen een bijdrage van 3,8 miljoen euro gekregen voor een nieuw gebouw op de Zernike Campus in Groningen. De uitbreiding levert 41 extra arbeidsplaatsen op en vergt een investering van bijna 23 euro miljoen.

Er werken nu 48 mensen bij Polyganics. Het medische technologiebedrijf ontwikkelt en produceert medische hulpmiddelen die het lichaam zelf afbreekt.

Bekend is de innovatieve hersenpleister die het Groningse bedrijf ontwikkelde om het lekken van hersenvloeistof na een hersenoperatie te verminderen. De provincie ondersteunde deze innovatie vorig jaar met 125.000 euro subsidie.

De pleister is inmiddels klaar voor praktijktesten in het ziekenhuis. Ook is een soortgelijke lever- en alvleesklierpleister in ontwikkeling. In het nieuwe pand komen onderzoekslaboratoria, productie- en kantoorruimte.

De bouw moet eind dit jaar beginnen en in 2021 klaar zijn.