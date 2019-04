De inschrijving voor de duurzame hardloopwedstrijd The Green Trail is geopend. Het hardloopevenement, georganiseerd door energiecoöperatie Grunneger Power en Stichting The Walkthrough, laat sportievelingen op 31 mei kennis maken met duurzaamheidsprojecten in Groningen Stad en Hoogkerk.

Het parcours voert door de stad Groningen, de industrie en de natuur. In 7 kilometer rennen de deelnemers van de EM2 Venue Groningen en Rebel Rebel Hostel, via de akkers van Terra Next, over de Groningse vloeivelden en door de SuikerUnie om uiteindelijk te eindigen op Zonnepark Vierverlaten in Hoogkerk.

Alle locaties hebben een link met duurzaamheid. Zo won de SuikerUnie de EZ Energy award omdat ze de meest energie efficiënte bietverwerkende fabrieken in Europa heeft, en is Zonnepark Vierverlaten het grootste zonnepark in het bezit van particulieren in Nederland.

De organisatie van de Green Trail maakt naar eigen zeggen zelf ook duurzame keuzes. Zo wordt er geen gebruik gemaakt van plastic wegwerp producten, wordt er lokale groene stroom van Grunneger Power gebruikt voor bijvoorbeeld de geluidssystemen en is het pendelvervoer - verzorgd door Qbuzz - van de finish naar de start volledig elektrisch.

Mensen kunnen zich aanmelden voor de wedstrijd via www.green-trail.nl. Naast reguliere tickets zijn er ook groepskaarten- en ouder-kind tickets te koop. Leden van coöperatie Grunneger Power ontvangen een mail over speciale ledenkaarten.