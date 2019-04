In de meivakantie vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de westelijke ringweg. De meeste hinder voor het doorgaand verkeer wordt in het begin van de meivakantie verwacht.

Tijdens de werkzaamheden wordt de bovenste asfaltlaag verwijderd en vervangen door een nieuwe geluidsreducerende laag asfalt.

Eerder waren de werkzaamheden in de meivakantie en in meerdere weekenden (in mei en juni) gepland. Door een optimalisatie zijn de fases aangepast en kan het onderhoud grotendeels in de meivakantie plaatsvinden. De werkzaamheden beginnen op woensdagavond 17 april met een avond- en nachtafsluiting van de afrit Peizerweg voor verkeer vanaf het Vrijheidsplein en de Ring West vanaf Reitdiepplein tot de Edelsteenlaan.

Op zondag 28 april en maandag 29 april is Ring West in beide richtingen gestremd tussen de Edelsteenlaan en de Metaallaan. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de overige ringwegen. Lokaal verkeer wordt omgeleid via Vinkhuizen.

Van maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei is er op verschillende delen op de Ring West in beide richtingen één rijstrook beschikbaar. Ook worden er een aantal afslagen en opritten afgesloten. Lokaal verkeer wordt omgeleid.

Tijdens twee weekenden in mei vinden er ook onderhoudswerkzaamheden plaats aan Ring Oost tussen het Eemskanaal en kruispunt Lewenborg. Er blijft voor beide richtingen één rijstrook beschikbaar.