Er komt een oplossing voor de eerder stukgevaren Paddepoelsterbrug over het Van Starkenborghkanaal in Groningen. Dat is de conclusie van het crisisberaad dat de gemeenten Groningen, Westerkwartier en Het Hogeland woensdag over de kwestie hadden met de provincie en Rijkswaterstaat.

Het terugplaatsen van een brug is een van de mogelijkheden, maar een fietsersbrug of een pontje is ook een optie. Eerder gaf RWS nog aan dat de brug over het Van Starkenborghkanaal niet zou terugkeren.

Volgens wethouder Philip Broeksma erkent ook Rijkswaterstaat het belang van de brug voor inwoners van het Hogeland die werken of studeren in de stad, zo meldt het Dagblad van het Noorden.

Komende weken wordt bepaald hoe de verbinding weer hersteld wordt.