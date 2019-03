Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag voor het Gerechtshof in Leeuwarden twee jaar cel geëist tegen een 48-jarige man uit Groningen voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval in 2016 op de Plataanlaan.

De eis ligt een jaar hoger dan het vonnis van de rechtbank. Verdachte en het OM gingen toen in hoger beroep.

De man was een bijrijder en reed mee na een voetbalwedstrijd in Frieschepalen. Op een gegeven moment zou hij hebben willen uitstappen, maar zou de bestuurder niet bereid zijn geweest te stoppen. Daarom trok de verdachte aan de handrem, waardoor de bus slipte. Het voertuig kwam tegen een pilaar van een viaduct tot stilstand.

Een van de andere inzittenden, een 35-jarige man uit Groningen, kwam door het ongeval om het leven. De andere twee inzittenden raakten gewond. Een van hen liep blijvend hersenletsel op.

Volgens de advocaat-generaal doet de zwaardere strafeis recht aan de "ernstige consequenties van het ongeval". Bovendien heeft de verdachte volgens het OM totaal geen medeleven getoond richting de nabestaanden en het slachtoffer. “Je moet begrijpen dat het totaal uitblijven van een van medeleven blijk gevende reactie en van een verontschuldiging leidt tot boosheid en verontwaardiging", aldus de advocaat-generaal.

AG: 'Verdachte handelde dom'

Bovendien was er volgens het OM sprake van "dom handelen van de verdachte". "Ieder mens voelt op zijn klompen aan dat je dit achterwege moet laten. In een ongeveer 70 km per uur rijdende auto de handrem aantrekken met zodanige kracht dat de achterwielen blokkeren. Daardoor wordt een voertuig onbeheersbaar, kan deze in een slip raken en verongelukken", aldus de advocaat-generaal.

Volgens het OM heeft de verdachte het ongeluk door roekeloos rijden veroorzaakt, omdat hij geen enkele bemoeienis zou hebben gehad met het verkeer. Bovendien was het volgens de advocaat-generaal niet noodzakelijk om aan de handrem te trekken. "Hij wilde alleen maar de bus uit om naar een feest te gaan. Daarnaast kwam het aantrekken van de handrem plotseling en onverwacht voor de bestuurder. Daardoor had de bestuurder geen tijd meer het ongeval af te wenden."

AG: 'Cocaïnegebruik staat los van schuld verdachte'

De bestuurder van de bus had alcohol en cocaïne gebruikt en niemand in de bus droeg een autogordel. Dit doet volgens de advocaat-generaal echter niets af aan de schuld van de verdachte. Het OM vindt ook dat het wettelijk en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte door zijn handelen schuldig is aan het ongeval met catastrofale afloop.

Naast een gevangenisstraf van twee jaar eiste het OM donderdag een rijontzegging van drie jaar tegen de verdachte.

Het gerechtshof in Leeuwarden doet over twee weken uitspraak in deze zaak.