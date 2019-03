De voormalige opstandingskerk aan de PC Hooftlaan in Groningen wordt een lifestylecentrum. Per 1 juli opent Stefan Alfons zijn sport- en lifestylecentrum Totally in Shape.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Alfons zit nu een paar honderd meter verderop, in een pand in de Multatulistraat. In de voormalige kerk wil hij personal training, groepsfitness en coaching gaan aanbieden.

Daarnaast zullen er straks evenementen, seminars en workshops worden georganiseerd en kunnen de zalen en vergaderruimtes worden gehuurd voor bijvoorbeeld muziekoptredens.

De kerk moet nog wel worden verbouwd. Er zijn nu bijvoorbeeld nog geen douches en kleedkamers.



In het pand aan de Multatulistraat komt een naschoolse opvang.