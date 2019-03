De partij Water Natuurlijk is in de gemeente Groningen de grote winnaar geworden bij de Waterschapsverkiezingen.

Zowel bij de verkiezingen voor Noorderzijlvest als bij Hunze en Aa’s is de partij de grootste geworden. Het gaat nog wel om een voorlopige uitslag.

De inwoners van de gemeente Groningen zijn verdeeld over twee waterschappen. Precies 133.524 kiezers zijn opgeroepen voor waterschap Noorderzijlvest en 62.918 kiezers mochten stemmen voor waterschap Hunze en Aa’s.

Vier jaar geleden was Water Natuurlijk bij beide waterschappen ook al de grootste partij. Bij Noorderzijlvest stemde in 2015 zo’n 24,1 procent van de kiesgerechtigden in de gemeente Groningen op de partij. Bij de huidige verkiezingen sleepte Water Natuurlijk echter 37,7 procent van de stemmen binnen.

PvdA tweede

Voor het waterschap Hunze en Aa’s zag de partij het aantal stemmen stijgen van 26,3 procent (2015) naar 37,5 procent (2019). De PvdA is na Water Natuurlijk bij beide waterschappen de tweede partij met 20,4 procent (Noorderzijlvest) en 19.4 procent (Hunze en Aa’s).

In beide gevallen won de partij voor enkele procenten aan stemmers. Voor Noorderzijlvest volgen na PvdA nog de ChristenUnie (8,6 procent) en Betaalbaar Water (7,9 procent). Bij de verkiezingen voor Hunze en Aa’s eindigde de VVD met 14 procent als derde, gevolgd door de Algemene Waterschapspartij met 8,4 procent.

Opkomst

Volgens de gemeente Groningen gaat het om een vrij nauwkeurige voorlopige uitslag. De opkomst voor de Waterschapsverkiezingen kwam uit op 48,8 procent voor Noorderzijlvest en 55,6 procent voor Hunze en Aa’s. De officiële uitslag wordt op 25 maart vastgesteld.

In de loop van donderdag wordt ook bekend gemaakt wat de voorlopige uitslag van de verkiezingen in de hele provincie Groningen is.