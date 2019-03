De brandweer in Groningen heeft koninklijke post uit Engeland ontvangen. Het gaat om een bedankje van The Royal Family.

Toen Prins Harry en Prinses Meghan vorig jaar bekend maakten dat ze een kindje verwachtten, stuurde de Groningse brandweer een felicitatie én een cadeautje naar Engeland.

Het cadeau dat in Groningen op de post ging, bestond onder andere uit een romper met een brandweermannetje erop en een voorlichtingsfolder over brandveilige kinderkamers.



Dat was niet zonder reden: de brandweer was toen net gestart met de campagne 'Maak van je roze wolk geen rookwolk'.



De brief met een bedankje van The Royal Family is door de Groningse brandweerlieden ingelijst en heeft een mooi plekje in de kazerne gekregen.