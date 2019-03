De Groningse hoogleraar prof. dr. Amina Helmi neemt vrijdag, op Internationale Vrouwendag, in de Royal Society in Londen de Suffrage Science Award in ontvangst.

Amina Helmi is astronome en als hoogleraar Dynamica, Structuur en Vorming van de Melkweg verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Helmi kwam vorig jaar in het nieuwe met een baanbrekend proefschrift, waarin ze de geschiedenis van onze Melkweg in een nieuw licht plaatste.

Ze ontdekte dat ons Melkwegstelstel waarschijnlijk geleidelijk is aangegroeid met kleinere sterrenstelsels. In haar werk als onderzoekers spoort Helmi die aparte sterrenstelsels op gebruikt ze de informatie van sterfossielen om het ontstaan van de Melkweg te reconstrueren.

Suffrage Science Award

De Suffrage Science Award is een eerbetoon aan vrouwen in de wetenschap en techniek en is bedoeld als een aanmoediging voor meisjes en vrouwen om voor de wetenschap te kiezen.