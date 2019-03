De misdaad in de gemeente Groningen is afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad. Landelijk gezien staat Groningen op de 17e plaats van onveilige gemeenten.

Volgens de AD Misdaadmeter is Groningen wel de minst veilige gemeente van het Noorden. Zo staat Leeuwarden op de 23e plek en scoort ook Veendam met een 43e plaats nog redelijk hoog. In 2017 scoorde Groningen nog een 18e plek in de ranglijst, maar dat was wel zonder de cijfers van Haren en Ten Boer, dat ooit nog de meest veilige gemeente van het land was.

Het AD heeft politiecijfers verzameld van meerdere vormen van misdaad. In Groningen nam alleen het aantal woninginbraken toe van 610 in 2017 naar 772 in het afgelopen jaar. Wel waren er veel minder autokraken (van 548 naar 396) en vernielingen (van 1812 naar 1308). Ook werd er een kwart minder gerold en vonden er in Groningen maar 12 overvallen plaats. In 2018 werden er 97 auto’s gestolen tegenover 101 in 2017.

Landelijk gezien zijn Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam de minst veilige gemeenten. De gemeentes Dinkelland, Olst-Wijhe en Dalfsen zijn het meest veilig. In die ranglijst staat de gemeente Loppersum op de zevende plaats. Daar waren geen overvallen, werden maar drie auto’s gestolen en vond er negen keer een woninginbraak plaats.