De voorzieningenrechter heeft woensdag de vergunning geschorst voor de gemeente Groningen om bomen te kappen aan het Aa-Kerkhof.

De gemeente wil vijf bomen kappen, een boom verplanten en 105 vierkante meter aan taxussen verwijderen.

De vergunning is afgeschaft omdat de rechtbank nog uitspraak moet doen over een beroep dat stichting Bomenridders Groningen heeft ingediend tegen de vergunning.

De rechter zegt dat er twijfel is of de belangen voor de bomenkap correct is afgewogen. De vergunning is aangevraagd in het traject om Binnenstad West opnieuw in te richten.