Groningen

Kraantje Pappie Ambassadeur van de Vrijheid tijdens Bevrijdingsfestival

Rapper Kraantje Pappie is komende Bevrijdingsdag een van de Ambassadeurs van de Vrijheid. Per helikopter reist hij het land door. Zijn laatste stop is het Bevrijdingsfestival in het Stadspark in Groningen.