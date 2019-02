Van de drie noordelijke provincies werden in de provincie Groningen vorig jaar de meeste auto’s gestolen. Ook vonden er de meeste auto-inbraken plaats.

Dit blijkt uit een analyse van politiegegevens door vergelijkingssite Independer.

In de provincie Groningen werden vorig jaar 137 auto’s gestolen. In Friesland en Drenthe waren dat er respectievelijk 93 en 94.

Landelijk gezien spant de provincie Noord-Holland de kroon: daar werden in 2018 liefst 2.899 auto’s gestolen.

Auto-inbraken

Ook als het gaat om auto-inbraken staat Groningen-stad bovenaan in Noord-Nederland. In de gemeente werden vorig jaar 396 auto-inbraken gepleegd. Leeuwarden was tweede met 118 auto-inbraken en Hoogeveen derde met 77 inbraken.

Amsterdam is de absolute koploper in Nederland, met 7.516 auto-inbraken in 2018.