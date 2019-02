Rapper Kraantje Pappie is komende Bevrijdingsdag een van de Ambassadeurs van de Vrijheid. Per helikopter reist hij het land door. Zijn laatste stop is het Bevrijdingsfestival in het Stadspark in Groningen.

Naast Kraantje Pappie zijn Sam Feldt en Maan de helikopteracts van 2019.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wijst jaarlijks drie Nederlandse artiesten aan die in helikopters van het Ministerie van Defensie langs de veertien Bevrijdingsfestivals reizen. Rond de optredens vragen de artiesten aandacht voor de thema’s vrijheid en onvrijheid.

'Grote eer'

Kraantje Pappie leek het als puber al "gaaf om in een helikopter te zitten en vijf optredens op één dag te doen". "Nu besef ik dat het veel meer is dan dat: ik ben een heel jaar Ambassadeur van de Vrijheid en het is een grote eer dat ik ben gekozen."

Neus op de feiten

"Ik zou in deze functie weleens goed met mijn neus op de feiten willen worden gedrukt, de realiteit zien van wat vluchtelingen of oorlogsslachtoffers meemaken", aldus de Groningse rapper. "Ik wil iets gaan zien dat ik nog niet ken en wat ik nog niet eerder ervaren heb. Als mens leer je daar van en ik hoop mijn publiek weer mijn ervaring door te kunnen geven."