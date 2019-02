De korte film 'Onder het asfalt' die gaat over de ombouw van de zuidelijke ringweg, gaat donderdag 28 februari 2019 in première in Paviljoen Ring Zuid. De film is gemaakt door studenten van de Hanzehogeschool.

De korte film van Amir Komelizadeh, Vida Kasaei en Patrick Hoving van Academie Minerva gaat over de zuidelijke ringweg in Groningen en het begin van de ombouw ervan. De filmmuziek is gecomponeerd door studenten van het Prins Claus Conservatorium.

"We willen in de film het verhaal van de ringweg vertellen", legt Vida uit. "Daarbij hebben we gekozen voor het perspectief van de ringweg zelf. Ook gaat het over de mensen die de ringweg gebruiken en de mensen in de omgeving. Dat brengen we allemaal samen." De productie startte in december 2017.

De filmpremière begint op 28 februar om 16.00 uur.